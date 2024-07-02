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«У нас нет выхода, держитесь»: глава Центробанка Набиуллина предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Недавно председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки. Это решение, как отметила Набиуллина, может не оказаться последним в текущем году, если инфляция не будет сдержана.

dzen.ru

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Недавно председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки до 16% годовых, мера, предпринятая для борьбы с растущей инфляцией. Это решение, как отметила Набиуллина, может не оказаться последним в текущем году, если инфляция не будет сдержана.

Воздействие на экономику и потребителей

Повышение ставки направлено на стабилизацию цен и уменьшение избыточного спроса, обусловленного значительными накоплениями среди россиян. Однако это решение имеет двойственное воздействие на рынок: с одной стороны, увеличивает стоимость кредитования для потребителей и бизнеса, с другой — повышает доходность по вкладам, что делает сбережения более привлекательными.

Будущее ключевой ставки

В своем выступлении перед Госдумой Набиуллина не исключила возможности дальнейшего повышения ставки, если инфляция в 2024 году не достигнет целевого уровня в 4%. Эксперты предполагают, что текущие ставки уже близки к максимальным, и предвидят их снижение во второй половине следующего года.

Рекомендации для потребителей и банков

В свете потенциального повышения ставок, банки активно привлекают краткосрочную ликвидность, в то время как долгосрочные депозиты становятся менее выгодными как для финансовых учреждений, так и для вкладчиков. Потенциальным заемщикам рекомендуется не откладывать кредитование, так как банки могут сохранить утвержденные условия до конца года.

Перспективы и стратегии

Центробанк планирует продолжать мониторинг экономической ситуации и корректировать свою политику в зависимости от реализации базового сценария. Это подчеркивает необходимость для потребителей быть осведомленными и осторожными в финансовых решениях, особенно при борьбе с высокой инфляцией и изменениями на рынке кредитования.

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