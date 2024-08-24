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«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка Ро...

dzen.ru

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Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка России, объявила о повышении ключевой ставки до 18 годовых процентов, что является ответом на быстрый рост инфляции в стране.

Это решение предназначено для торможения ценовых увеличений и может быть не последним, если инфляционные тенденции сохранятся.

Увеличение ставки несомненно скажется на экономической атмосфере: условия кредитования станут менее доступными, в то время как привлекательность депозитов возрастёт за счёт увеличения доходности, делая инвестиции в сбережения более лакомым кусочком для граждан. Набиуллина подчеркнула, что одной из основных причин текущей инфляции является избыточный спрос, подогреваемый домашними сбережениями населения.

Центробанк также оставляет открытой возможность дальнейшего регулирования процентной ставки в зависимости от успехов в достижении цели по сдерживанию инфляции до 4% к 2024 году. Аналитики предполагают, что текущие ставки по вкладам могут быть максимальными, и ключевая ставка, вероятно, начнёт снижаться во второй половине следующего года. В этот период банки активно ищут краткосрочную ликвидность, предлагая вкладчикам улучшенные условия, что отражает растущий спрос на банковские депозиты.

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