«У нас нет иного выхода, держитесь»: глава Центробанка Набиуллина предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Центральный банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, сделал решительный шаг в борьбе с инфляцией, подняв ключевую ставку до беспрецедентных 18%.

Данное решение, по словам главы регулятора, продиктовано необходимостью обуздать стремительный рост цен, вызванный, в том числе, перегревом потребительского спроса на фоне накопленных населением сбережений.

Подобное ужесточение монетарной политики неизбежно скажется на кошельках россиян. С одной стороны, кредиты станут дороже, охладив пыл потенциальных заемщиков. С другой стороны, вырастут проценты по депозитам, мотивируя граждан к сбережениям.

Аналитики сходятся во мнении, что пик ставок по вкладам будет достигнут в ближайшее время, а вот ключевая ставка может продолжить свой рост, если инфляция не замедлится до целевых 4% к 2024 году. Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что снижение ключевой ставки может начаться уже во второй половине следующего года.

В условиях неопределенности банки перестраивают свои стратегии, фокусируясь на привлечении краткосрочных вкладов и ужесточая условия кредитования, несмотря на сохраняющийся спрос.

Тем, кто планирует взять кредит, эксперты рекомендуют не откладывать оформление, пока банки еще не успели пересмотреть условия в сторону повышения.

Очевидно, что изменения в денежно-кредитной политике оказывают существенное влияние на финансовое благосостояние граждан и бизнеса, требуя от них пристального мониторинга ситуации на финансовом рынке и своевременной адаптации своих стратегий.