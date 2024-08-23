Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«У нас нет другого выхода, держитесь»: глава Центробанка России предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Банк России под руководством Эльвиры Набиуллино...

2stocks.ru

Подписаться в Telegram

Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной принял решение повысить ключевую ставку до 18% в ответ на ускоряющиеся инфляционные процессы. Эта мера направлена на стабилизацию экономики страны, влияние на условия кредитования и повышение привлекательности депозитов.

Влияние на экономику

Повышение ключевой ставки окажет значительное воздействие на различные секторы экономики. В первую очередь изменения затронут рынок кредитования, где условия станут более жесткими, хотя это не отпугнет всех заемщиков. Эльвира Набиуллина отметила, что в случае необходимости для сдерживания инфляции может последовать дальнейшее повышение ставки.

Меры Центробанка

Центробанк подчеркивает, что повышение цен в значительной степени обусловлен увеличением потребительского спроса, который стимулируется ростом сбережений граждан. В условиях такой ситуации жесткая монетарная политика является необходимой. Банк будет регулярно оценивать эффективность принимаемых мер, и, если это потребуется, ключевая ставка может быть еще раз повышена до конца года, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 4%.

Реакция банковского сектора

Аналитики считают, что ставки по депозитам достигли своего пика, и прогнозируют снижение ключевой ставки во второй половине текущего года. В ответ на изменения банковский сектор начал активный поиск краткосрочных источников ликвидности и адаптирует свои предложения к новым условиям.

Условия предоставления кредитов в банках стали более строгими, но это не привело к значительному снижению интереса со стороны заемщиков. Если ключевая ставка продолжит расти, банки, скорее всего, скорректируют условия кредитования, что может привести к увеличению стоимости займов.

Рекомендации заемщикам

Тем, кто уже получил одобрение на кредит, рекомендуется оформить его как можно скорее, так как банки, вероятнее всего, сохранят текущие условия до конца года.

Повышение ключевой ставки — это часть комплекса мер Центрального банка, направленных на стабилизацию экономической ситуации в условиях растущей инфляции и нестабильности на мировых рынках.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

сетка в вентиляцию

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

изготовление столешниц для стола в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка