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«У нас нет другого выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Б...

moneyman.ru

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Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка России, объявила о повышении ключевой процентной ставки до 18% в год, целясь в сдерживание инфляционных процессов.

Это решение, как ожидается, окажет значительное влияние на экономическую среду, прямо затрагивая условия кредитования и привлекательность банковских вкладов. По словам Набиуллиной, если инфляция не будет сдержана, следующий шаг может включать дальнейшее увеличение ставки.

Центральный банк отмечает, что рост цен в стране подпитывается увеличенным спросом из-за возросших сбережений населения. С этим связана необходимость поддержания строгой монетарной политики. В зависимости от эффективности текущих мер, возможно дополнительное повышение ставки к концу года для достижения целевого уровня инфляции в 4% в текущем году.

Аналитики предполагают, что ставки по вкладам достигли своего пика, и ключевая ставка находится на максимальном уровне, возможно начнется ее снижение во второй половине 2024 года. В ответ на это банки активно ищут краткосрочные источники ликвидности, формируя предложения по вкладам, которые отражают текущий спрос населения.

В свете новой кредитной политики банки ужесточили условия предоставления кредитов, что не снизило интерес потенциальных заемщиков. В случае дальнейшего увеличения ключевой ставки банки скорректируют условия по кредитам в сторону увеличения. Для тех, кому уже одобрено кредитование, рекомендуется оформить кредит без задержек, поскольку банки, вероятно, сохранят действующие условия до конца года.

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