У 60% граждан хотят изъять квартиры: кого это коснется?

Большинство населения страны неспособно оплачивать требуемые суммы за жилплощадь, необходимые для поддержания ее нормальной эксплуатации. Об этом заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

"В среднем по всей России платеж за содержание общедолевого имущества составляет 25 рублей за квадратный метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть значительно выше, минимум 100 рублей за квадратный метр", - добавил эксперт.

По его словам, недостаточное финансирование приводит к деградации инфраструктуры, однако власти не могут повысить плату, так как "народ этого не поймет". Широков считает, что приватизация жилья была одной из главных ошибок 90-х годов.

"Это породило огромный класс нищих собственников, которые не умеют или даже не желают управлять своими домами, которым не хватает средств на их обслуживание и ремонт", - пояснил он.

По мнению эксперта, при текущем уровне экономического развития 60% населения России должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах.