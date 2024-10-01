Туристка из РФ показала китайцам российские дачи и рассказала, почему они возмутились

Блогер-путешественник в 2023 году посетила Шанхай, где имела возможность познакомиться с местными жителями и рассказать им о некоторых аспектах жизни в России.

Во время общения блогер поделилась с китайцами фотографиями российских дач, что вызвало у них настоящий культурный шок. Оказалось, что концепция российских дач удивила жителей Китая не меньше, чем размеры этих участков, многие из которых принадлежат одному владельцу.

Роскошные дачи — оазис свободы

Для большинства китайцев, привыкших жить в тесных городских квартирах, дача россиянина с просторным участком земли показалась настоящим оазисом свободы. Китайцы, особенно те, кто проживает в более скромных условиях, включая трущобы, были поражены тем, что в России так много людей могут позволить себе отдельные дома с участками. В Китае даже средний класс чаще всего располагает маленькими квартирами, поэтому такие территории для отдыха казались чем-то нереальным.

Блогер отметила, что наиболее сильное впечатление на китайцев произвели не только размеры участков, но и удобства, которыми оснащены дачи. Китайцам, живущим в стеснённых условиях, оказалось трудно представить, что многие российские дачи имеют такие удобства, как туалет, душ, баня и даже беседка для отдыха на свежем воздухе.

Впечатления и недоумение китайцев

Особенно китайских жителей впечатлили элементы быта на дачах, которые в их понимании представляют собой символ роскоши. Наличие отдельной бани, зоны для барбекю и просторного сада казалось настоящим воплощением загородного рая. При этом вызвало недоумение то, что многие россияне, несмотря на такие привилегии, часто жалуются на свою жизнь и считают себя бедными. Для жителей Китая, особенно тех, кто сталкивается с проблемами доступного жилья, такой подход казался парадоксальным.

Уникальный феномен российских дач

Согласно статистике, от 60 до 86% городских жителей России имеют дачу, что является уникальным феноменом в мировом масштабе. В других странах, особенно в густонаселённых районах, таких как Китай, подобное массовое владение загородными участками практически невозможно.

Путешествия позволяют не только узнавать новые культуры, но и делиться своим опытом с жителями других стран. Рассказ о российских дачах стал настоящим открытием для китайцев, которые привыкли к иному уровню жизни. Просторные загородные дома с участками и удобствами стали символом роскоши и свободы в глазах жителей Китая. Взаимный обмен культурными особенностями помогает лучше понять, насколько разные условия жизни существуют в разных уголках мира, и что для одних является обыденностью, для других может казаться мечтой, пишет портал Hibiny.ru.