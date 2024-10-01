Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Туристка из РФ показала китайцам российские дачи и рассказала, почему они возмутились

Блогер-путешественник в 2023 году посетила Шанх...

rutube.ru

Подписаться в Telegram

Блогер-путешественник в 2023 году посетила Шанхай, где имела возможность познакомиться с местными жителями и рассказать им о некоторых аспектах жизни в России.

Во время общения блогер поделилась с китайцами фотографиями российских дач, что вызвало у них настоящий культурный шок. Оказалось, что концепция российских дач удивила жителей Китая не меньше, чем размеры этих участков, многие из которых принадлежат одному владельцу.

Роскошные дачи — оазис свободы

Для большинства китайцев, привыкших жить в тесных городских квартирах, дача россиянина с просторным участком земли показалась настоящим оазисом свободы. Китайцы, особенно те, кто проживает в более скромных условиях, включая трущобы, были поражены тем, что в России так много людей могут позволить себе отдельные дома с участками. В Китае даже средний класс чаще всего располагает маленькими квартирами, поэтому такие территории для отдыха казались чем-то нереальным.

Блогер отметила, что наиболее сильное впечатление на китайцев произвели не только размеры участков, но и удобства, которыми оснащены дачи. Китайцам, живущим в стеснённых условиях, оказалось трудно представить, что многие российские дачи имеют такие удобства, как туалет, душ, баня и даже беседка для отдыха на свежем воздухе.

Впечатления и недоумение китайцев

Особенно китайских жителей впечатлили элементы быта на дачах, которые в их понимании представляют собой символ роскоши. Наличие отдельной бани, зоны для барбекю и просторного сада казалось настоящим воплощением загородного рая. При этом вызвало недоумение то, что многие россияне, несмотря на такие привилегии, часто жалуются на свою жизнь и считают себя бедными. Для жителей Китая, особенно тех, кто сталкивается с проблемами доступного жилья, такой подход казался парадоксальным.

Уникальный феномен российских дач

Согласно статистике, от 60 до 86% городских жителей России имеют дачу, что является уникальным феноменом в мировом масштабе. В других странах, особенно в густонаселённых районах, таких как Китай, подобное массовое владение загородными участками практически невозможно.

Путешествия позволяют не только узнавать новые культуры, но и делиться своим опытом с жителями других стран. Рассказ о российских дачах стал настоящим открытием для китайцев, которые привыкли к иному уровню жизни. Просторные загородные дома с участками и удобствами стали символом роскоши и свободы в глазах жителей Китая. Взаимный обмен культурными особенностями помогает лучше понять, насколько разные условия жизни существуют в разных уголках мира, и что для одних является обыденностью, для других может казаться мечтой, пишет портал Hibiny.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Интересное в Казани

день назад

Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою клинику 

по санэпидемстанция.травить тараканов

Новости Татарстана

4 часа назад

Умер стоматолог Зуфар Гайфутдинов из Челнов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

снять штукатурку со стен цена в Москве

Новости Татарстана

5 часов назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Казани

день назад

Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году

Новости Казани

13 часов назад

Театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок

Новости Татарстана

день назад

В ЖК Светлый пьяные мужчины избили подростков в магазине

Новости Казани

9 часов назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии
Новости Казани
день назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане суд отменил домашний арест главврачу

Интересное в Казани

4 часа назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

Новости Казани

8 часов назад

На Горьковском шоссе закончили возводить надземные переходы

Новости Татарстана

9 часов назад

В Нижнекамске 1 октября машина столкнулась с локомотивом
Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит
Новости Казани
час назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Новости Татарстана

10 часов назад

Появились видео, как в татарстанец издевается над котенком и ломает кресты

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане огонь с сеновала уничтожил 6 хозпостроек

Новости Татарстана

11 часов назад

Путин назначил зампреда Елабужского суда и 12 новых судей в РТ
Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку