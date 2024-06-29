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· 16+ · Алина Алмакаева

Туристам теперь запретили купаться в Черном море

Популярный  курорт  Анапа  неожиданно  запретил  купание  на  своих  пляжах.

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Популярный курорт Анапа неожиданно запретил купание на своих пляжах. Причина, как сообщается в телеграм-канале мэрии, — низкая температура морской воды. Запрет касается как самостоятельного купания, так и организованного отдыха детей.

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы призывает местных жителей и гостей курорта проявлять бдительность и не подвергать себя опасности.

Пока неизвестно, насколько продлится эта вынужденная мера. Скорее всего, власти ориентируются на погодные условия и прогнозы синоптиков. Как только море прогреется до комфортных температур, запрет на купание будет снят.

Однако, некоторые эксперты не исключают, что причина может быть не только в холодной воде. В последнее время на Черноморском побережье наблюдается ухудшение экологической обстановки. Не исключено, что запрет на купание может быть связан и с этими факторами.

В любом случае, туристам, планирующим отдых в Анапе в ближайшее время, стоит уточнять информацию о возможности купания у туроператоров или на официальных сайтах администрации города.

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