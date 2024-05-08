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Тупой и еще тупее: носители этой группы крови названы самыми глупыми

Результаты исследования показали, что вторая отрицательная группа крови выделяется особенно среди четырех групп, и это характерно исключительно для мужчин.

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Результаты исследования показали, что вторая отрицательная группа крови выделяется особенно среди четырех групп, и это характерно исключительно для мужчин.

Люди с этой группой крови чаще имеют низкий уровень аналитических способностей, могут принимать необдуманные решения и обладать низким уровнем интеллекта. Хотя большинство американских президентов также относились к этой группе крови, важно помнить, что это не значит, что все с этой группой имеют низкий интеллект.

Другие факторы также влияют на умственные способности, а группа крови лишь один из них.

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