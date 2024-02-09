Новости России
· Артем Акчурин

Трубы в ванной никогда не засорятся, если добавить 1 народное средство

Трубы в ванной никогда не засорятся, если добавить 1 народное средство

remstroiblog.ru

Подписаться в Telegram

Проблема засоренных труб нам всем хорошо известна. Вода стекает со скоростью черепашки, а неприятный запах начинает распространяться из-за стоячей воды. Но у опытных хозяек есть проверенный метод решения этой проблемы.

Дорогостоящие химические препараты и вызов сантехника совершенно не нужны. Ответ лежит в простых народных методах, которые передаются из поколения в поколение. Одним из самых эффективных и доступных средств, по словам хозяек, является обычная сода.

Прежде всего, засыпьте две столовые ложки пищевой соды в сток ванной или раковины. Оставьте на 15-20 минут, а затем промойте горячей водой. Сода способствует разложению жиров и остатков мыла, которые часто становятся причиной засоров. При этом средство полностью безопасно для ваших труб и окружающей среды.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Интересное в Казани

7 часов назад

Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни

сетка металлическая мелкая ячейка от тараканов

Новости Татарстана

9 часов назад

Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, отделались условкой

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

сколько стоит настроить рекламу в яндекс директ в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

Новости Татарстана

день назад

Гараев сообщил, что ему угрожали переломать ноги из-за «Слова пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

6 часов назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани
Лонгриды
3 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

6 часов назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Казани

6 часов назад

Оркестр CAGMO представил первый концерт симфонии «Король и Шут» в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Крыжовников о Казани: «Повернув с центральных улиц, можно попасть в 89-й год»
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
9 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Новости Татарстана

7 часов назад

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2024 году

Новости Татарстана

8 часов назад

Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани
Лонгриды
15 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать