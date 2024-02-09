Трубы в ванной никогда не засорятся, если добавить 1 народное средство

Проблема засоренных труб нам всем хорошо известна. Вода стекает со скоростью черепашки, а неприятный запах начинает распространяться из-за стоячей воды. Но у опытных хозяек есть проверенный метод решения этой проблемы.

Дорогостоящие химические препараты и вызов сантехника совершенно не нужны. Ответ лежит в простых народных методах, которые передаются из поколения в поколение. Одним из самых эффективных и доступных средств, по словам хозяек, является обычная сода.



Прежде всего, засыпьте две столовые ложки пищевой соды в сток ванной или раковины. Оставьте на 15-20 минут, а затем промойте горячей водой. Сода способствует разложению жиров и остатков мыла, которые часто становятся причиной засоров. При этом средство полностью безопасно для ваших труб и окружающей среды.