Трубку нельзя бросать: новый способ атаки на россиян от мошенников

Новый год ознаменовался не только новыми надеждами, но и новыми, более агрессивными схемами телефонного мошенничества. Преступники все чаще прибегают к открытым угрозам, чтобы запугать своих жертв и заставить их расстаться с деньгами.

"Сотрудники спецслужб" на проводе: аферисты, представляясь представителями правоохранительных органов, заявляют о важности разговора и грозят жертвам уголовным преследованием за отказ от диалога. Под предлогом "оперативных мероприятий" они пытаются выведать личные данные и информацию о банковских счетах.

Психологическое давление как инструмент наживы: используя манипуляции и угрозы, мошенники оказывают психологическое давление на жертву, заставляя ее действовать быстро и необдуманно. Цель — получить доступ к банковским счетам и похитить денежные средства.

Как защитить себя от телефонных аферистов:

Не верьте угрозам: запомните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не станут угрожать по телефону уголовным преследованием.

Храните личную информацию в секрете: никогда не сообщайте по телефону свои персональные данные, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Прекращайте подозрительные разговоры: при малейшем подозрении на мошенничество немедленно заканчивайте разговор и сообщайте о случившемся в полицию.

Бдительность и осторожность — главное оружие в борьбе с телефонным мошенничеством. Помните: защита ваших личных данных и финансов зависит, в первую очередь, от вас самих!