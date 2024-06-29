Трубку нельзя бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на россиян
imghub.ru
В конце года мошенники активизировались, выбрав новую тактику запугивания потенциальных жертв. Теперь они не просто пытаются обмануть, но и угрожают уголовными делами, чтобы удержать внимание собеседника и добиться своего.
Запугать, чтобы украсть.
Злоумышленники, как правило, выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и настаивают на немедленном сотрудничестве. Они уверяют, что прекращение разговора будет расценено как отказ от следственных действий и повлечет за собой серьезные последствия. Цель такой тактики — посеять панику и лишить жертву возможности трезво оценить ситуацию.
Под давлением к банковскому счету.
Как не стать жертвой мошенников?
Запомните: сотрудники полиции и банков никогда не звонят с угрозами и не требуют сообщить конфиденциальные данные по телефону!
При любых сомнениях сразу прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в учреждение, от имени которого вам звонили, чтобы уточнить информацию.
Будьте бдительны и предупредите о возможных мошеннических схемах своих близких, особенно пожилых родственников.
Помните: ваша осведомленность и осторожность — главное оружие против мошенников!
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