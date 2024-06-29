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Трубку нельзя бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на россиян

В  конце  года  мошенники  активизировались,  выбрав  новую  тактику  запугивания  потенциальных жертв.  Теперь  они  не  просто  пытаются  обмануть,  но  и  угрожают  уголовными  делами,  чтобы  удержать  внимание  собеседника  и  добиться  своего.

imghub.ru

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В конце года мошенники активизировались, выбрав новую тактику запугивания потенциальных жертв. Теперь они не просто пытаются обмануть, но и угрожают уголовными делами, чтобы удержать внимание собеседника и добиться своего.

Запугать, чтобы украсть.

Злоумышленники, как правило, выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и настаивают на немедленном сотрудничестве. Они уверяют, что прекращение разговора будет расценено как отказ от следственных действий и повлечет за собой серьезные последствия. Цель такой тактики — посеять панику и лишить жертву возможности трезво оценить ситуацию.

Под давлением к банковскому счету.

В ходе разговора мошенники прибегают к различным психологическим уловкам, чтобы выманить у жертвы конфиденциальную информацию: данные паспорта, номер карты, коды из СМС. Получив доступ к финансам, преступники мгновенно обнуляют счета своих жертв.

Как не стать жертвой мошенников?

Запомните: сотрудники полиции и банков никогда не звонят с угрозами и не требуют сообщить конфиденциальные данные по телефону!
При любых сомнениях сразу прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в учреждение, от имени которого вам звонили, чтобы уточнить информацию.
Будьте бдительны и предупредите о возможных мошеннических схемах своих близких, особенно пожилых родственников.

Помните: ваша осведомленность и осторожность — главное оружие против мошенников!

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