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Трубку лучше не бросать: стал известен новый способ атаки на россиян от мошенников

В 2024 году Россия столкнулась с новой волной мошенничества, отличающейся повышенной агрессивностью и сложностью методов. Преступники стали активно использовать угрозы уголовных обвинений.

vbankomate.ru

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В 2024 году Россия столкнулась с новой волной мошенничества, отличающейся повышенной агрессивностью и сложностью методов. Преступники стали активно использовать угрозы уголовных обвинений как средство для поддержания взаимодействия с возможными жертвами.

Эволюция методов мошенничества

Мошенники зачастую маскируются под сотрудников спецслужб и утверждают, что прерывание разговора повлечёт за собой серьезные последствия. Они угрожают, что любая попытка закончить диалог будет воспринята как отказ сотрудничать со следственными органами, что якобы приведёт к уголовному преследованию. Эти утверждения используются для того, чтобы заставить жертву продолжать общение под предлогом решения важных оперативных вопросов.

Тактики манипуляции и эксплуатация

В ходе таких разговоров мошенники часто начинают требовать от своих жертв раскрытия личной информации, включая данные банковских карт. Они применяют разнообразные психологические техники, чтобы добиться подчинения жертвы своим требованиям.

Основная цель: доминирование над финансами

Мошенники стремятся получить доступ к финансовым ресурсам жертв. Пользуясь собранными данными, они осуществляют нелегальные транзакции и выводят деньги из оборота.

Стратегии защиты

  • Отказ от реагирования на угрозы: Важно помнить, что легитимные правоохранительные структуры не используют угрозы по телефону как метод взаимодействия.
  • Защита личной информации: Воздерживайтесь от передачи каких-либо персональных данных в телефонном режиме.
  • Прекращение подозрительных коммуникаций: Если возникает подозрение на манипуляции или попытки обмана, следует немедленно разорвать связь и обратиться в полицию.
  • Повышенная бдительность: Охрана вашей личной информации и финансов требует непрерывной внимательности и предусмотрительности.

В эру цифровых технологий осторожность и бдительность являются ключевыми для защиты от мошеннических схем, как подчёркивает издание sevastopolmedia.

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