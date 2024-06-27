Трубку лучше не бросать: стал известен новый способ атаки мошенников на россиян

В России наблюдается настоящее нашествие мошенников, использующих все более дерзкие и агрессивные методы обмана. Одна из наиболее распространенных схем – выдача себя за сотрудников правоохранительных органов с целью запугивания и вымогательства.

Тактика давления и угроз

Злоумышленники, представляясь полицейскими, следователями или прокурорами, уверяют жертву, что ее номер фигурирует в важном расследовании. Они предупреждают, что попытка прервать разговор будет расценена как отказ от сотрудничества и повлечет серьезные правовые последствия. Таким образом, мошенники стремятся удержать жертву «на крючке» как можно дольше.

Коварные цели

Главная цель преступников – выманить у жертвы конфиденциальные данные: паспортные данные, номера банковских карт, коды из SMS-сообщений. Получив доступ к этой информации, мошенники могут беспрепятственно распоряжаться счетами и совершать хищения.

Как защититься от мошенников?

Запомните: сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с требованиями и угрозами.

Никогда не сообщайте личную и финансовую информацию по телефону, даже если собеседник представляется сотрудником банка или государственного учреждения.

При наименьшем подозрении на мошенничество немедленно прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с соответствующей организацией по официальным телефонам.

Помните: бдительность и осторожность – ваши лучшие защитники от мошенников!

Берегите себя и свои сбережения!