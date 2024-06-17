Трубку лучше не бросать: стал известен новый способ атаки мошеннической атаки на россиян

Специалисты по безопасности отмечают резкий всплеск мошеннических атак, где преступники становятся особенно настойчивыми и агрессивными.

В этот период мошенники не только обманывают, но и угрожают возбуждением уголовных дел, что заставляет жертв оставаться на связи и подчиняться их требованиям.

Методы устрашения: новая тактика мошенников

Современные аферисты часто маскируются под сотрудников органов следствия, утверждая, что обращаются по крайне важному делу. Они предупреждают, что любое прекращение разговора будет расценено как отказ сотрудничать с правосудием, что якобы чревато юридическими последствиями. Это повышает уровень стресса у жертвы и заставляет её действовать под давлением.

Цели мошенников: зачем они это делают?

Основная задача таких злоумышленников — выманить у жертвы конфиденциальную информацию или деньги. Они применяют сложные психологические приемы, чтобы жертва раскрыла доступ к своим банковским счетам или перевела деньги на счета мошенников.

Стратегии защиты от мошенников

Игнорирование запугивания: Важно помнить, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не будут использовать угрозы и давление в телефонных разговорах.

Защита личных данных: Ни при каких обстоятельствах не сообщайте личные или финансовые данные по телефону незнакомцам.

Окончание подозрительных звонков: Если разговор кажется подозрительным, лучше сразу же его прекратить и сообщить в правоохранительные органы.

Важность осведомлённости и предусмотрительности

Осведомленность о существующих угрозах и предусмотрительное отношение к защите личной информации — ваши лучшие защитники в борьбе с мошенничеством. Постоянная бдительность поможет вам защитить вашу личную и финансовую информацию от злоумышленников, особенно во время праздников, когда мошеннические схемы становятся более активными. Оставайтесь информированными и готовыми к защите, чтобы предотвратить потери и нежелательные стрессовые ситуации.