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Трубку лучше не бросать: россиянам рассказали о новом способе мошеннической атаки

В последнее время фиксируется рост особенно агрессивных форм мошенничества. Преступники становятся более изобретательными и нахальными в своих методиках.

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В последнее время фиксируется рост особенно агрессивных форм мошенничества. Преступники становятся более изобретательными и нахальными в своих методиках.

Один из распространённых подходов — выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, при этом угрожая возбуждением уголовных дел, чтобы удержать внимание жертв.

Тактика устрашения

Мошенники заявляют, что их звонок связан с важным делом и предупреждают, что прерывание разговора рассматривается как отказ сотрудничать с законом, что может иметь серьезные юридические последствия. Они требуют немедленного включения в процесс и стараются заставить жертву продолжить разговор.

Цели и методы преступников

Используя психологическое давление, мошенники пытаются выманить конфиденциальную информацию. Их главная цель — получить доступ к финансам жертв для проведения незаконных финансовых операций и последующего хищения денег.

Советы по защите

  • Игнорирование угроз: Важно помнить, что настоящие правоохранительные органы не используют телефонные угрозы как метод уголовного давления.
  • Конфиденциальность: Никогда не раскрывайте личные или финансовые данные в телефонных разговорах.
  • Прекращение подозрительных разговоров: Если вам кажется, что вас пытаются запугать или обмануть, немедленно завершите разговор и сообщите в правоохранительные органы.

Осознанное отношение к безопасности и бдительность — ваши лучшие помощники в борьбе с мошенничеством. Внимательность и осторожность помогут защитить ваши личные данные и средства от неправомерных посягательств.

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