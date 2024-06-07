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Трубку лучше не бросать: появился новый способ атаки на россиян от мошенников

С началом нового года отмечается рост агрессивности мошеннических схем. Преступники стали более настойчивыми и изобретательными в своих методах обмана.

beta.nv86.ru

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С началом нового года отмечается рост агрессивности мошеннических схем. Преступники стали более настойчивыми и изобретательными в своих методах обмана.

Они не просто пытаются ввести в заблуждение своих жертв, но и прибегают к угрозам возбуждения уголовных дел, чтобы заставить жертв продолжать разговор, о чем сообщили в sevastopolmedia.

Методы запугивания

Чаще всего мошенники выдают себя за сотрудников спецслужб, утверждая, что их звонок связан с важным расследованием. Они предостерегают, что любая попытка прекратить общение рассматривается как уклонение от сотрудничества с властями, что может повлечь уголовную ответственность. Эти заявления, конечно же, ложны, но могут внушить страх и заставить человека действовать по указанию мошенников.

Основная цель мошенников

Продолжая общение, преступники начинают требовать предоставления личной информации, включая банковские данные. Используя психологическое давление, они стремятся заставить жертву выполнить их требования. Основной целью является получение доступа к финансовым ресурсам жертвы для совершения незаконных операций.

Эффективные методы защиты

  • Игнорирование угроз: важно помнить, что законные правоохранительные органы не используют угрозы в телефонном общении. Любые подобные заявления должны быть восприняты как попытка манипуляции.
  • Конфиденциальность персональных данных: ни при каких обстоятельствах не стоит делиться личной или финансовой информацией по телефону.
  • Прекращение сомнительных разговоров: если разговор вызывает подозрения, его следует немедленно завершить и сообщить в соответствующие правоохранительные структуры.

Важность бдительности и осторожности в современном мире не может быть переоценена. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, и только информированность и предусмотрительность могут помочь защитить вашу личную и финансовую безопасность. Научитесь распознавать признаки мошенничества и всегда проверяйте информацию через официальные каналы.

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