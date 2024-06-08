Трубку лучше не бросать: очередной способ атаки на россиян от мошенников

Новый год принёс новые схемы мошенничества: злоумышленники стали ещё изобретательнее и агрессивнее. Теперь они не просто пытаются обмануть своих жертв, но и прибегают к откровенному запугиванию, угрожая уголовным преследованием.



"Вас слушает ФСБ! Разговор прослушивается!"



Мошенники, как правило, выдают себя за сотрудников правоохранительных органов – полиции, ФСБ, Следственного комитета. Они сообщают о якобы "крайне важном деле", в котором фигурирует номер телефона жертвы. Любая попытка прервать разговор пресекается угрозами. Злоумышленники уверяют, что отказ от дальнейшего общения расценивается как "воспрепятствование следствию" и влечет за собой уголовную ответственность.



Давление и манипуляции:



Цель такой тактики – удержать человека на проводе и "развести" на нужную информацию. В ход идут различные психологические приемы: мошенники давят на чувство страха, используют обман, пытаясь вызвать доверие.



Конечная цель – ваши деньги:



Получив доступ к личным данным (номеру паспорта, СНИЛС, банковской карты), злоумышленники смогут получить доступ к вашим счетам и похитить деньги.



Как защититься от телефонных аферистов:



Не ведитесь на угрозы! Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не станут угрожать по телефону уголовным делом.

Не разглашайте личную информацию! Никому не сообщайте данные ваших документов и банковских карт по телефону.

Сразу прекращайте подозрительные звонки! Если вы почувствовали, что вас пытаются обмануть или запугать, немедленно завершайте разговор и сообщайте о звонке в полицию.