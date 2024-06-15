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Трубку лучше не бросать: новый способ атаки на граждан России от мошенников

С наступлением нового года, мошенники усиливают свои усилия, становясь более агрессивными и изощренными в методах обмана. Одной из особенно тревожных тенденций стало использование угроз судебными разбирательствами.

flectone.ru

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С наступлением нового года, мошенники усиливают свои усилия, становясь более агрессивными и изощренными в методах обмана. Одной из особенно тревожных тенденций стало использование угроз судебными разбирательствами в качестве средства давления на потенциальных жертв.

Использование угроз в мошеннических схемах

Злоумышленники все чаще маскируются под сотрудников спецслужб, утверждая, что звонок крайне важен. Они предупреждают, что любая попытка прекратить разговор будет расценена как отказ сотрудничать с правоохранительными органами и может повлечь за собой уголовную ответственность. Это заставляет жертву оставаться в разговоре, что используется мошенниками для дальнейшего манипулирования.

Цели мошенников и методы давления

Продолжая диалог, мошенники начинают требовать разглашения конфиденциальной информации, включая банковские данные. Они используют различные методы психологического давления, стараясь заставить жертву выполнить их требования. Основной их целью является доступ к финансам жертвы, что позволяет осуществлять незаконные финансовые операции и кражи средств.

Как защитить себя от мошенников

  • Игнорирование угроз: Важно помнить, что законные правоохранительные органы никогда не будут использовать угрозы или требовать личные данные по телефону. Любые подобные заявления — явный признак мошенничества.
  • Осторожность с личной информацией: Никогда не делитесь персональными или финансовыми данными по телефону, особенно если звонок инициирован не вами.
  • Прерывание сомнительных разговоров: Если разговор вызывает подозрения или вы чувствуете давление, немедленно завершите его и сообщите в правоохранительные органы.
  • Осторожность и бдительность: Регулярное информирование о новых мошеннических схемах поможет вам быть на шаг впереди мошенников.

Мошенники постоянно ищут новые способы обмана, и знание их тактик — ваш первый шаг к защите. Оставайтесь осведомленными, будьте скептичны к неожиданным требованиям и никогда не бойтесь обращаться за помощью. Это поможет защитить не только ваши финансы, но и личную безопасность, сообщает Sevastopolmedia.

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