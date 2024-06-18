Трубку лучше не бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на жителей России

Аналитики зафиксировали резкое увеличение агрессивных мошеннических действий.

Преступники, выдавая себя за официальных лиц, не только обманывают, но и прибегают к угрозам возбуждения уголовных дел, чтобы заставить жертв продолжать разговор.

Стратегия запугивания: как мошенники удерживают внимание

Мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, утверждая, что звонят по крайне важному делу. Они предупреждают, что прерывание разговора будет интерпретировано как отказ сотрудничать с властями, что может повлечь юридические последствия. Этот метод позволяет им удерживать жертву в состоянии страха и неопределенности, что увеличивает шансы на успех мошеннической операции.

Цели и методы злоумышленников

Преступники извлекают персональные данные жертв, используя разнообразные тактики психологического давления. Основная цель этих манипуляций — получить доступ к финансовым ресурсам для осуществления мошеннических операций и присвоения денег.

Рекомендации по защите от мошенников

Не поддавайтесь на угрозы: Помните, что легитимные правоохранительные органы никогда не будут использовать телефонные звонки для оказания давления или угроз.

Не разглашайте личную информацию: Следует всегда сохранять конфиденциальность своих личных и финансовых данных, особенно при подозрительных или неожиданных обращениях.

Прерывайте подозрительные звонки: Если звонок вызывает сомнения или кажется попыткой манипуляции, незамедлительно завершите его и обратитесь за помощью в соответствующие правоохранительные структуры.

Бдительность и информированность играют ключевую роль в обеспечении вашей защиты от мошенничества в любое время года. В эпоху усиливающейся хитрости и агрессии мошенников особенно важно оставаться настороже и активно защищать свои права и средства.

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