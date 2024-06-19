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Трубку лучше не бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на жителей РФ

В последнее время эксперты отмечают резкое увеличение агрессивных форм мошенничества. Преступники, маскирующиеся под официальных представителей, используют страх и угрозы для манипуляции своими жертвами.

ithak.ru

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В последнее время эксперты отмечают резкое увеличение агрессивных форм мошенничества. Преступники, маскирующиеся под официальных представителей, используют страх и угрозы для манипуляции своими жертвами.

Методы запугивания в действии

Часто мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных служб, утверждая, что обращаются по крайне важным делам. Они предостерегают жертв, что любое прекращение разговора рассматривается как отказ сотрудничать с властями, что якобы может привести к серьёзным юридическим последствиям. Такой подход позволяет мошенникам держать жертв в состоянии тревоги, увеличивая вероятность успешного обмана.

Цели мошенников и используемые ими приемы

Главная цель этих злоумышленников — добыть личные данные жертв для доступа к их финансам. Используя различные методы психологического давления, они стремятся выманить необходимую информацию для осуществления краж.

Рекомендации для защиты от преступников

  • Помните, что законные органы правопорядка не используют телефонные звонки для давления или угроз.
  • Никогда не делитесь своими личными или финансовыми данными в ответ на подозрительные или неожиданные звонки.
  • Если вы чувствуете, что вас пытаются манипулировать, немедленно завершите разговор и обратитесь в полицию.

Оставаясь осведомлёнными о тактике мошенников и активно защищая свои данные, вы можете значительно уменьшить риск стать жертвой. В эру, когда мошенники становятся всё более изобретательными и агрессивными, важно быть бдительными и готовыми к защите своих прав.

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