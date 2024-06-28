Трубку лучше не бросать: новый метод атаки мошеннической атаки на россиян
imghub.ru
В России участились случаи мошенничества, при котором преступники используют все более агрессивные методы обмана, включая выдачу себя за представителей правоохранительных органов.
Эти аферисты пугают жертв, утверждая, что их данные замешаны в крупных расследованиях, и предостерегают о серьезных последствиях при попытке прервать разговор.
Методы давления и угрозы
Мошенники, маскирующиеся под полицейских или следователей, зачастую пугают своих жертв возможными правовыми последствиями, чтобы держать их в напряжении и под контролем. Это дает им возможность дольше манипулировать жертвами.
Основные цели мошенников
Основная цель таких преступников — получение доступа к личным и финансовым данным, таким как паспортные данные, номера банковских карт и коды подтверждения из SMS. Используя эту информацию, они могут свободно управлять счетами жертв и совершать финансовые преступления.
Как обезопасить себя?
Важно помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить с угрозами или требовать конфиденциальную информацию по телефону. Никогда не передавайте личные или финансовые данные в телефонном разговоре, даже если собеседник утверждает, что он представляет банк или государственное учреждение.
При малейшем подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить разговор и обратиться в соответствующие органы по официальным контактам для подтверждения информации.
Осторожность и бдительность — ваши лучшие союзники в борьбе с мошенниками. Берегите себя и свои средства, оставаясь настороже перед лицом таких угроз.
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