Трубку лучше не бросать: новый метод атаки мошеннической атаки на россиян

В России участились случаи мошенничества, при котором преступники используют все более агрессивные методы обмана, включая выдачу себя за представителей правоохранительных органов.

Эти аферисты пугают жертв, утверждая, что их данные замешаны в крупных расследованиях, и предостерегают о серьезных последствиях при попытке прервать разговор.

Методы давления и угрозы

Мошенники, маскирующиеся под полицейских или следователей, зачастую пугают своих жертв возможными правовыми последствиями, чтобы держать их в напряжении и под контролем. Это дает им возможность дольше манипулировать жертвами.

Основные цели мошенников

Основная цель таких преступников — получение доступа к личным и финансовым данным, таким как паспортные данные, номера банковских карт и коды подтверждения из SMS. Используя эту информацию, они могут свободно управлять счетами жертв и совершать финансовые преступления.

Как обезопасить себя?

Важно помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить с угрозами или требовать конфиденциальную информацию по телефону. Никогда не передавайте личные или финансовые данные в телефонном разговоре, даже если собеседник утверждает, что он представляет банк или государственное учреждение.

При малейшем подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить разговор и обратиться в соответствующие органы по официальным контактам для подтверждения информации.

Осторожность и бдительность — ваши лучшие союзники в борьбе с мошенниками. Берегите себя и свои средства, оставаясь настороже перед лицом таких угроз.