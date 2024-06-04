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Трубку лучше не бросать: новая тактика атаки на россиян от мошенников

С наступлением нового года мошенники значительно усилили свои методы обмана, переходя от простого обольщения к открытым угрозам уголовным преследованием. Такой подход оставляет жертв в состоянии страха и заставляет их подчиняться незаконным требованиям.

svetvest.ru

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С наступлением нового года мошенники значительно усилили свои методы обмана, переходя от простого обольщения к открытым угрозам уголовным преследованием. Такой подход оставляет жертв в состоянии страха и заставляет их подчиняться незаконным требованиям.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, информируют своих жертв о серьёзности своего «официального» звонка. Они предупреждают, что любая попытка прервать разговор рассматривается как игнорирование законных требований и может привести к уголовной ответственности, сообщает sevastopolmedia.ru.

Продолжая диалог, мошенники начинают требовать предоставления конфиденциальной информации, такой как данные банковских карт. Они используют сложные психологические приемы, чтобы добиться своей цели — полного доступа к финансам жертв.

Конечная цель этих аферистов не изменилась — они стремятся получить контроль над банковскими счетами и финансовыми ресурсами своих жертв. Однако теперь они готовы идти на крайние меры, включая запугивание и прямые угрозы.

Как защититься:

  • Игнорирование угроз: Помните, что никакие настоящие правоохранительные органы не будут угрожать уголовным преследованием по телефону.
  • Конфиденциальность данных: Никогда не передавайте свои личные данные и данные банковских карт по телефону.
  • Прекращение разговора: Если разговор кажется подозрительным, лучше сразу его прекратить и обратиться в правоохранительные органы.
  • Бдительность: Ваша личная безопасность и безопасность финансов зависит от вашего уровня осведомленности и предосторожностей.

В эпоху цифровизации и всеобщей информатизации мошенники находят всё новые способы для обмана. Поэтому важно оставаться настороже и в курсе последних методов аферистов, чтобы защитить себя от потенциальных угроз. Ваше спокойствие и безопасность — это приоритет, который не стоит игнорировать.

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