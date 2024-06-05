Трубку лучше не бросать: новая тактика атаки мошенников на россиян

С началом нового года обман со стороны мошенников не только не уменьшился, но и приобрел более агрессивные формы.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, угрожают своим жертвам уголовным преследованием, вызывая состояние страха и подчинение их требованиям.

Эти аферисты заявляют о высокой значимости своих «официальных» звонков и предостерегают, что прекращение разговора будет рассматриваться как игнорирование законных требований, что влечет за собой уголовную ответственность. Такие заявления заставляют жертв оставаться на линии и вынуждают их раскрывать конфиденциальные данные, включая информацию о банковских счетах. Мошенники используют изощренные психологические приемы, чтобы убедить людей предоставить им доступ к своим финансам, сообщили в sevastopolmedia.

Цель мошенников остается прежней: получить контроль над финансами своих жертв. Но сейчас они готовы прибегнуть к крайним мерам, включая серьезные угрозы и запугивание.

Как защитить себя:

Не реагируйте на угрозы: Важно помнить, что ни одна легитимная правоохранительная структура не будет использовать телефонные звонки для угроз уголовным преследованием.

Сохраняйте благоразумие: Никогда не делитесь личными и финансовыми данными по телефону.

Завершайте подозрительные звонки: Если разговор вызывает сомнения, лучше немедленно прекратить его и обратиться за помощью в органы правопорядка.

Будьте бдительны: Ваша безопасность зависит от личной осведомленности и активности.

В современной цифровой эпохе мошенники постоянно ищут новые способы обмана. Поэтому крайне важно оставаться внимательным и информированным о последних аферистских схемах, чтобы обезопасить себя от возможных рисков. Забота о собственной безопасности и спокойствии должна быть на первом месте.