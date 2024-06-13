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Трубку лучше не бросайте: стал известен новый способ атаки на россиян от мошенников

В 2024 году мошенники в России перешли на новый уровень цинизма. Теперь они не просто вводят в заблуждение, а активно используют угрозы и психологическое давление.

dzen.ru

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В 2024 году мошенники в России перешли на новый уровень цинизма. Теперь они не просто вводят в заблуждение, а активно используют угрозы и психологическое давление, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан.

  • Угрозы уголовного преследования:

Мошенники выдают себя за сотрудников полиции или других силовых структур.

Они уверяют, что жертва обязана сотрудничать и выполнять все их требования, иначе ей грозит уголовное дело.

Цель — запугать и заставить действовать под диктовку.

  • Психологическое давление:

Мошенники используют разные тактики манипуляции: говорят уверенным тоном, спешат, создают иллюзию экстренной ситуации.

Цель — вывести жертву из равновесия, лишить её возможности трезво оценить ситуацию.

Главная цель — ваши деньги:

Получив доверие с помощью угроз и манипуляций, мошенники выманивают у жертв конфиденциальную информацию: данные банковских карт, пароли от онлайн-банкинга.

Как защититься от новых угроз:

  • Запомните: сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать ваши личные данные по телефону.
  • Не бойтесь прерывать разговор: если вы почувствовали давление или заподозрили обман, положите трубку.
  • Сообщите о попытке мошенничества: обратитесь в полицию и расскажите о произошедшем.

Бдительность и знание типичных приёмов мошенников — ваша лучшая защита!

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