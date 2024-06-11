Трубку лучше не бросайте: новый способ атаки на россиян от мошенников

С наступлением 2024 года уровень мошенничества в России достиг новых границ, став более агрессивным и хитроумным. Преступники теперь не просто обманывают, но и активно используют угрозы предъявления уголовных обвинений, чтобы продолжать диалог с потенциальными жертвами.

Тактика запугивания и угроз

Особенно часто мошенники представляются сотрудниками спецслужб и утверждают, что обсуждение важного вопроса не может быть прервано без последствий. Они предупреждают, что любые попытки завершить разговор будут восприняты как нежелание сотрудничать с властями, что может повлечь за собой уголовное преследование. Злоумышленники требуют продолжения общения, мотивируя это необходимостью выполнения оперативных задач.

Манипуляции и цели аферистов

В процессе общения мошенники начинают требовать от жертв разглашение конфиденциальной информации, такой как данные банковских карт. Они применяют различные психологические приемы, чтобы заставить жертву подчиниться их требованиям.

Основная цель: контроль над финансами

Цель мошенников ясна — они хотят получить доступ к банковским аккаунтам жертв. Используя собранную информацию, они совершают незаконные финансовые операции и крадут деньги.

Как защититься от мошенников

Не поддавайтесь на угрозы: Помните, что настоящие правоохранительные органы никогда не будут угрожать уголовным преследованием по телефону.

Сохраняйте конфиденциальность информации: Избегайте передачи любых личных данных по телефону.

Прекращайте подозрительные разговоры: Если вам кажется, что вас пытаются запугать или обмануть, немедленно завершите разговор и обратитесь в полицию.

Будьте бдительны и осторожны: Защита вашей личной информации и финансов зависит от вашей осведомленности и предусмотрительности.

В эти цифровые времена крайне важно оставаться настороже, чтобы не стать жертвой уловок мошенников, как подчеркивает sevastopolmedia.