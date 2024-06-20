Трубку лучше не бросайте: новый способ атаки мошеннической атаки на жителей РФ

Современные эксперты звонят тревогу об усилении агрессивных методов мошенничества, где преступники, выдавая себя за официальных лиц, манипулируют своими жертвами, используя страх и угрозы.

Методы интимидации в действии

Преступники часто представляются работниками правоохранительных органов и утверждают, что занимаются срочными делами. Они предостерегают своих жертв, что прерывание разговора рассматривается как отказ сотрудничать, что якобы ведет к серьезным правовым последствиям. Этот прием держит жертв в постоянном напряжении и повышает шансы мошенников на успех.

Основные цели мошенников и применяемые ими техники

Злоумышленники стремятся получить доступ к личной информации своих жертв для дальнейшего доступа к их финансам. Используя методы психологического давления, они пытаются выудить конфиденциальные данные для осуществления своих злонамеренных планов.

Как защитить себя от мошенников