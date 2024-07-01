Трубку лучше не бросайте: новый метод мошеннической атаки на жителей РФ

Наблюдается значительное увеличение агрессивных мошеннических атак, при которых злоумышленники не только обманывают, но и пытаются запугать своих жертв, используя угрозы и выдавая себя за представителей правоохранительных органов.

Тактики интимидации

Преступники часто утверждают, что их звонок связан с срочным делом и предупреждают, что любое прерывание разговора может быть расценено как отказ сотрудничать с властями, что грозит серьёзными последствиями. Они давят на жертв, требуя немедленных действий, включая передачу личных данных или совершение финансовых операций.

Основные цели злоумышленников

Мошенники стремятся добыть чувствительную информацию, такую как пароли и банковские реквизиты, для доступа к счетам жертв и последующего их опустошения. Используя сложные психологические приемы, они пытаются манипулировать своими жертвами, добиваясь их согласия на нежелательные действия.

Стратегии защиты

Важно знать, как обезопасить себя от таких угроз:

Остерегайтесь угроз: Настоящие органы правопорядка никогда не будут использовать телефонные звонки для угроз или давления.

Не делитесь персональной информацией: Не предоставляйте личные или финансовые данные по телефону, особенно когда звонок поступил от неизвестного лица.

Завершайте подозрительные разговоры: Если звонок вызывает у вас сомнения или кажется манипулятивным, прервите его и обратитесь в полицию.

Дополнительные меры предосторожности

Проверяйте источник: Перед тем как давать какую-либо информацию, удостоверьтесь в легитимности звонящего, позвонив в соответствующую службу по официальному номеру.

Используйте двухфакторную аутентификацию: Это добавит дополнительный уровень безопасности к вашим онлайн-счетам.

Осведомленность и предостережение: Регулярно информируйте себя о новых методах мошенничества, чтобы быть в курсе возможных угроз.

В мире, где цифровые технологии становятся всё более интегрированными в нашу повседневную жизнь, важно оставаться бдительными и защищать свои персональные и финансовые данные от мошеннических атак.