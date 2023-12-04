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· Артем Акчурин

Тринадцатую пенсию дадут к праздникам: пенсионеров огорошили неожиданным и приятным сюрпризом

Тринадцатую пенсию дадут к праздникам: пенсионеров огорошили неожиданным и приятным сюрпризом

sosnovosti.ru

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Российским пенсионерам подготавливается радостная новость – начисление единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Согласно закону, каждый гражданин, достигший пенсионного возраста, может получить подобную выплату. Деньги начисляться вместе с основной пенсией. В планах произвести выплаты до Нового года.

В среднем размер пенсии в этом году составляет 20 тысяч рублей, поэтому каждый пенсионер сможет получить в два раза больше.

Стоит отметить, что подобные выплаты называют, как 13-ю пенсию.

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