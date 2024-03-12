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Тринадцатая пенсия 2024: стало известно получат ли пенсионеры дополнительную выплату

Тринадцатая пенсия 2024: стало известно получат ли пенсионеры дополнительную выплату

tver24.com

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Российские пенсионеры ежегодно ожидают возможности получения так называемой «13-й пенсии» — дополнительной выплаты, которая могла бы быть связана с определённым событием, например, с днём рождения или наступлением Нового года.

Тем не менее, на текущий момент нет никаких подтверждений о том, что такая выплата будет осуществлена в 2024 году.

Рассмотрение вопроса о введении 13-й пенсии действительно имело место в Госдуме, однако предложенные законопроекты либо были отклонены, либо ещё ожидают своего дальнейшего рассмотрения и утверждения. Например, осенью 2023 года предлагался проект, предусматривающий выплату к дню рождения для пенсионеров по старости, но он не был принят.

В прошлом обсуждались различные форматы и сроки таких выплат, включая предложение о выплате перед Новым годом в 2021 году, которое также не нашло поддержки.

В случае одобрения такой инициативы, размер дополнительной выплаты предположительно мог бы равняться одной месячной пенсии. Однако на данный момент, согласно доступной информации, ожидать поступления 13-й пенсии в текущем году не приходится, поскольку не было установлено прецедентов для таких выплат в прошлом, и нет ясности относительно её введения в обозримом будущем.

Депутаты продолжают дискуссии по этому вопросу, рассматривая различные аспекты, включая источники финансирования и возможный размер выплаты, но до сих пор не было принято конкретных решений, сообщает finance.mail.ru.

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