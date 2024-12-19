Три ракеты и более 30 дронов: ВСУ ночью атаковали Ростовскую область: что известно на данный момент

В ночь на 19 декабря Ростовская область столкнулась с одним из самых масштабных нападений за последнее время.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, регион подвергся атаке с использованием дронов и ракет, что привело к ряду чрезвычайных происшествий.

Детали атаки: По данным губернатора, воздушные силы атаковали территорию области с использованием более 30 дронов и трех ракет. Большинство из них были успешно перехвачены силами противовоздушной обороны, но некоторые достигли своих целей, вызвав повреждения.

Человеческие жертвы и повреждения: Фрагменты одного из беспилотников ранили жителя населенного пункта вблизи Ростова. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Новошахтинске на заводе нефтепродуктов произошел пожар, что может оказать значительное влияние на поставки нефтепродуктов в регионе и стране.

Меры по обеспечению безопасности: Силы противовоздушной обороны были мобилизованы для защиты ключевых городов и промышленных объектов, включая Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. По словам губернатора, большинство воздушных угроз было успешно нейтрализовано.

Общественная реакция и последствия: Это нападение вызвало острое беспокойство среди жителей Ростовской области и всей страны. Власти области призывают граждан сохранять бдительность и следовать инструкциям в случае дальнейших атак.

Ночная атака на Ростовскую область является серьезным напоминанием о нестабильности текущей геополитической ситуации. Власти и специальные службы продолжают работать над укреплением защиты и предотвращением новых инцидентов, стремясь обеспечить безопасность жителей и инфраструктуры региона, сообщает rbc.ru.