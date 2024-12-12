Три миллиона от государства: кто может рассчитывать на грандиозную выплату в новом году

С начала 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе вступит в силу прогрессивная программа поддержки молодых семей, как объявил Дмитрий Артюхов, глава региона.

Основной акцент программы — финансовая помощь в размере трех миллионов рублей женщинам, которые родят своего первого ребенка до 30 лет и испытывают нужду в жилье.

Критерии участия в программе

Для участия в программе кандидаты должны соответствовать определенным условиям:

Возраст матери: до 30 лет на момент рождения первенца.

Наличие жилищных потребностей: подтверждение официальными документами о необходимости улучшения жилищных условий.

Проживание в ЯНАО: участники должны быть постоянными резидентами округа.

Эта мера поддержки отличается от федерального материнского капитала и нацелена на стимуляцию рождаемости, а также на облегчение жилищных условий для молодых семей в этом удаленном регионе.

Расширение поддержки для многодетных семей

Программа также предусматривает дополнительные выплаты для семей при рождении второго и последующих детей:

Жилищный капитал: 1 миллион рублей за второго ребенка.

Удвоение выплат: при рождении близнецов или больше детей одновременно.

Выделенные средства могут быть использованы для:

Покупки жилья через льготное ипотечное кредитование.

Погашения существующих ипотечных обязательств.

Эти возможности открыты для всех семей региона, независимо от предыдущего получения поддержки.

Обновление текущей системы поддержки

С новым годом программа заменит действующую систему поддержки молодых семей. Прием заявлений по старой программе будет остановлен с января 2025 года до конца 2027 года, делая новую инициативу более целенаправленной и обширной.

Вклад в национальный проект «Демография»

Эта инициатива Ямала становится частью национального проекта «Демография», активно развивающегося в России с 2019 года. Проект направлен на повышение уровня рождаемости и улучшение условий для семей, что особенно важно для регионов с экстремальными климатическими условиями и особыми социальными вызовами.

Значение программы для местных жителей

Запуск новой программы обещает стать значимым шагом в поддержке молодых семей на Ямале. Выплата в размере трех миллионов рублей за первого ребенка предоставляет значительную финансовую поддержку, однако требует от будущих родителей тщательного изучения условий и обязательств программы.

