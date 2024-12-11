Три миллиона от государства: кто может рассчитывать на грандиозную выплату в 2025 году

Начиная с 2025 года, Ямало-Ненецкий автономный округ вводит прогрессивную программу поддержки для молодых семей, предлагая значительную финансовую помощь.

Суть программы заключается в предоставлении трех миллионов рублей семьям за рождение первого ребенка, при соблюдении определенных условий.

Критерии для получения поддержки

Чтобы претендовать на миллионные выплаты, кандидаты должны соответствовать следующим параметрам:

Возраст матери при рождении первенца не должен превышать 30 лет.

Необходимо постоянное проживание в ЯНАО.

Семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Глава округа, Дмитрий Артюхов, подчеркивает, что эта инициатива — часть обновленной программы «Молодая семья», которая стартует с нового года и будет работать параллельно с государственной программой материнского капитала.

Расширение поддержки для многодетных семей

Для семей, решившихся на второго и последующих детей до 36 лет, предусмотрены дополнительные возможности в виде жилищного капитала. При рождении двоих и более детей сумма удваивается, предоставляя значительную финансовую поддержку.

Этот капитал можно использовать для:

Оплаты первоначального взноса при покупке жилья на условиях льготной ипотеки.

Погашения текущих ипотечных кредитов.

Эта мера доступна даже для семей, которые в прошлом уже получали жилищные субсидии от округа.

Пересмотр существующих программ

С новым годом прекращается прием заявок на старую программу поддержки, чтобы сосредоточить ресурсы и усилия на этой новой инициативе, которая будет активна до конца 2027 года. Это решение призвано усилить эффективность помощи семьям и лучше отвечать на демографические вызовы региона.

Это новшество в ЯНАО становится частью общенационального проекта «Демография», целящегося в улучшение демографической ситуации и поддержку семей по всей России.

Важность региональной поддержки

Меры, такие как эти, подчеркивают роль региональных властей в создании условий для поддержки молодых семей и стимулировании рождаемости, особенно в условиях, требующих особого подхода, как в ЯНАО.

