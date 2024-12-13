Три миллиона от государства: кто из россиян может рассчитывать на грандиозную выплату в 2025 году

С 1 января 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стартует уникальная программа поддержки молодых семей. Женщины, родившие первого ребенка, смогут получить три миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Однако воспользоваться этой мерой поддержки смогут только те, кто соответствует определённым критериям.

Какие условия необходимо выполнить?

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, претендовать на выплату смогут только женщины, которые:

Родили первого ребенка до достижения 30 лет.

Постоянно проживают на территории округа.

Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Эта выплата не заменяет материнский капитал, который предоставляется автоматически, а является дополнительной мерой, направленной на поддержку молодых семей.

Дополнительные выплаты при рождении следующих детей

Программа предусматривает также помощь при рождении второго и последующих детей:

Женщины младше 36 лет могут рассчитывать на 1 миллион рублей жилищного капитала.

Если рождаются два и более ребенка одновременно, сумма капитала увеличивается в 2 раза.

Эти средства можно будет использовать для:

Первоначального взноса на покупку жилья по льготной ипотеке.

Погашения уже имеющегося ипотечного кредита.

Что изменится в программе «Молодая семья»?

Новая программа заменит действующую региональную программу «Молодая семья». С 1 января 2025 года прием заявлений на прежние меры поддержки будет приостановлен до конца 2027 года. Однако, как уточнили в правительстве ЯНАО, новые выплаты будут доступны независимо от того, получала ли семья ранее поддержку от региона.

Как это связано с национальным проектом «Демография»?

Программа поддержки семей в ЯНАО является частью широкой стратегии, направленной на улучшение демографической ситуации в России. С 2019 года в стране реализуется национальный проект «Демография», целью которого является стимулирование рождаемости и повышение уровня жизни семей. Новая инициатива Ямала дополнительно подчеркивает важность поддержки молодых родителей.

Стимул для молодых семей

Новая программа поддержки семей в ЯНАО станет существенной помощью для молодых родителей. Выплаты в размере до трех миллионов рублей способны существенно улучшить жилищные условия, что особенно актуально для северного региона с его сложными климатическими условиями.

Переход на новую программу поддержки демонстрирует стремление властей создать более адресные и эффективные меры, направленные на укрепление семейных ценностей и повышение рождаемости.

