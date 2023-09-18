Тревожный признак новой мобилизации: слова и даты те же. Что дальше?

Замглавы комитета по обороне ГД РФ Юрий Швыткин решил успокоить россиян и рассказал им, что новой мобилизации в стране не планируется, но вышло все с точностью до наоборот - его слова лишь растревожили общество.

Почему так вышло? Да потому, что Швыткин сказал все то же самое и в тех же словах, с теми же датами, что и год назад. А потом грянула новость о сокращении списка заболеваний, с которыми полагается отсрочка. И началось. В происходящем разбирался "Царьград".

Ситуация на фронте непростая, это открыто признал депутат ГД Андрей Гурулев. Он отметил, что кассетными боеприпасами укровоины забрасывают все, что можно, "выжигая все". А потому часть территорий действительно нами теряется.

"Вообще последний месяц у нас складывается непростая ситуация. Сейчас непонятно, связано это с истощением резервов или с другими факторами. В любом случае, мы сейчас находимся в предвыборной истории, и новая мобилизация маловероятна, хотя крайне необходима", - появил военкор Роман Сапоньков.

Мужчины, ушедшие на фронт по мобилизации, за год устали, но ротации, заявил глава оборонного думского комитета Андрей Картаполов, не будет.

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена".

В качестве тревожного признака рассматривается именно уменьшение перечня болезней для отсрочки. Раньше это была почти целая брошюра, сейчас - только четыре странички.

По словам депутата Виктора Соболева, список недугов сократили ввиду того, что это вообще надо было сделать давно.