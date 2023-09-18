Новости России
· Служба новостей

Тревожный признак новой мобилизации: слова и даты те же. Что дальше?

Тревожный признак новой мобилизации: слова и даты те же. Что дальше?

Подписаться в Telegram

Замглавы комитета по обороне ГД РФ Юрий Швыткин решил успокоить россиян и рассказал им, что новой мобилизации в стране не планируется, но вышло все с точностью до наоборот - его слова лишь растревожили общество.

Почему так вышло? Да потому, что Швыткин сказал все то же самое и в тех же словах, с теми же датами, что и год назад. А потом грянула новость о сокращении списка заболеваний, с которыми полагается отсрочка. И началось. В происходящем разбирался "Царьград".
Ситуация на фронте непростая, это открыто признал депутат ГД Андрей Гурулев. Он отметил, что кассетными боеприпасами укровоины забрасывают все, что можно, "выжигая все". А потому часть территорий действительно нами теряется.

"Вообще последний месяц у нас складывается непростая ситуация. Сейчас непонятно, связано это с истощением резервов или с другими факторами. В любом случае, мы сейчас находимся в предвыборной истории, и новая мобилизация маловероятна, хотя крайне необходима", - появил военкор Роман Сапоньков.

Мужчины, ушедшие на фронт по мобилизации, за год устали, но ротации, заявил глава оборонного думского комитета Андрей Картаполов, не будет.

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена".

В качестве тревожного признака рассматривается именно уменьшение перечня болезней для отсрочки. Раньше это была почти целая брошюра, сейчас - только четыре странички.

По словам депутата Виктора Соболева, список недугов сократили ввиду того, что это вообще надо было сделать давно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

как сделать вытяжку от тараканов

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Интересное в Казани

3 дня назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

машинная вышивка на заказ цена в Москве

Лонгриды

3 часа назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Казани

5 часов назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

11 часов назад

Срок истек еще 15 сентября: стало известно, готова ли Казань к новому отопительному сезону
Лонгриды
3 часа назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Казани

31 минуту назад

СК: на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

4 часа назад

Необходимо проявить интеллект и сноровку: в Казани пройдет «Кросс корпораций»

Новости Казани

4 часа назад

Единственная возможность сократить их количество: в Казани могут принять нормативный акт о раздельном сборе отходов
Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз
Новости Казани
час назад

Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз

Важное в РТ

4 часа назад

Группа ВТБ выдала более триллиона рублей по ипотеке с начала года

Новости Казани

5 часов назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Важное в РТ

5 часов назад

О чем молчат 3,8 балла: как правильно читать отзывы о работодателе

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!
Интересное в Казани
5 дней назад

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!