Тревога будет объявлена по всей России 4 октября: к чему готовиться?

Всеобщая тревога произойдет в России 4 октября — рассказываем что произойдет и к чему стоит готовиться жителям страны.

В России 4 октября во всех регионах пройдет тестирование систем оповещения граждан, об этом сообщает телеграм-канал МЧС.

4 октября все регионы России услышат раскаты сирен, а вещание общероссийских теле- и радиоканалов будет временно замещено. Так же представители МЧС добавили, что население должно сохранять спокойствие, так как звуковые сигналы и изменения в вещании радио и телевидения запланированные — не стоит куда-то бежать и предпринимать иные действия.

МЧС предупредило, что звуки сирен призывают обратить внимание граждан на предстоящие сообщения, а каналы телевидения и радио заменят обычный эфир на информацию по безопасности.

В МЧС объяснили, что проверка нужна для оценивания технического состояния информирующих население систем федеральных, региональных и местных уровней.

Работоспособность и техническое состояние систем уведомления граждан РФ ежедневно оценивается соответствующими экспертами, а масштабные всероссийские тестирования проводятся дважды в год. Так, в 2023 году первая диагностика систем информирования граждан состоялась 1 марта, вторая же запланирована на завтра, 4 октября.