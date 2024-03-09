Недавние заявления генерал-лейтенанта Гурулева о возможном начале третьей мировой войны вызвали широкое обсуждение в обществе.

Он подчеркнул, что ряд факторов, включая растущие геополитические напряженности и конфликты интересов между ведущими мировыми державами, могут привести к возникновению нового мирового конфликта. Гурулев также обратил внимание на угрозы, исходящие из различных региональных конфликтов, а также на увеличение военной активности со стороны государств, стремящихся к глобальному лидерству.

Эти предсказания вызвали серьезные опасения среди общественности, подчеркивая необходимость дипломатических усилий и международного сотрудничества для предотвращения катастрофических последствий, сообщает «Царьград».