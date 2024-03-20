Тотальный запрет вводится уже с апреля для всех у кого есть дача, сад или огород

Если у вас есть дача или загородный дом, важно ознакомиться с новыми правилами, вступающими в силу в России с 2024 года. Они регулируют время, которое вы можете проводить на вашем участке.

Согласно новым нормам, сроки пребывания на даче или в загородном доме ограничены с 1 апреля по 1 октября, как уточнил юрист Янис Юкша. Также более подробно определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем круглый год.

С другой стороны, с загородными домами ситуация иная. Обычно они остаются пустующими зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому постоянное проживание в них запрещено, и зимой вы не имеете права требовать подключения коммуникаций. Тем не менее, посещение ваших загородных домов вне установленного периода остается возможным, хотя использовать их в полном объеме в этот период будет невозможно.