Новости России
· Артем Акчурин

Тотальный запрет вводится для всех у кого есть дача или огород: успейте приготовиться

Тотальный запрет вводится для всех у кого есть дача или огород: успейте приготовиться

59.ru

Подписаться в Telegram

С 2024 года в стране появились новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и в загородных домах. Согласно изменениям, разрешено пребывать на дачном участке с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем весь год.

Для загородных домов ситуация иная. Обычно ими зимой не пользуются, и все ненужные системы отключаются. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и подключать коммуникации зимой также не разрешается.


Эти изменения были введены для регулирования пребывания на дачных участках и в загородных домах, а также для уточнения определений «индивидуального жилого дома» и «загородного дома» в контексте коммуникаций и удобств.

Если возникают конкретные вопросы или сомнения относительно этих изменений, рекомендуется обратиться к местным властям или юридическим консультантам для получения подробной информации и конкретных указаний.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Полезное

23 часа назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

уничтожение тараканы от

Новости Татарстана

день назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

криомассаж лица жидким азотом в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

день назад

В Казани сохранился дефицит врачей и среднего медперсонала
Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

18 часов назад

На обновление четырех больниц в Казани направят почти 662 млн рублей

Интересное в Казани

20 часов назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Прокуратура выявила нарушения миграционного законодательства в Челнах

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани из-за обвалившейся крыши умер человек
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
7 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

20 часов назад

Из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

С начала февраля на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков

Новости Татарстана

22 часа назад

Пожилой болельщик скончался после хоккейного матча в Казани
“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию
Интересное в Казани
6 дней назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию