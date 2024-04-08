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Тотальный запрет: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

Тотальный запрет: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

vann-good.ru

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С началом 2023 года вступило в силу новое регулирование, исключающее необходимость для домовладельцев предоставлять коммунальным службам документы, подтверждающие проверку их учетных приборов.

Обновленное правило предписывает, что информация о поверках должна быть получена службами напрямую из централизованной системы «Аршин», которой управляет Росстандарт. Эта система аккумулирует данные о всех произведенных проверках счетчиков на территории страны.

Прежде владельцам необходимо было предъявлять соответствующие бумаги, в противном случае их ожидало начисление платы по повышенным тарифам. Теперь же, с новым положением, если коммунальщики устанавливают завышенный тариф без учета проверенных данных, жильцы могут настаивать на пересмотре расчетов и компенсации за время неправомерных начислений.

Эта инициатива направлена на снижение бюрократической нагрузки на граждан, улучшая взаимодействие между потребителями и поставщиками услуг, а также повышая прозрачность и эффективность системы коммунальных платежей.

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