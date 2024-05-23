Тотальный запрет с сегодняшнего дня. Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

Дачный сезон: готовьте кошельки! Новые штрафы для садоводов



С приходом долгожданного тепла дачников поджидает неприятный сюрприз: ужесточение законодательства в отношении использования земельных участков. Как сообщает PRIMPRESS, за нарушение установленных норм садоводов и огородников ждут внушительные штрафы. Разбираем главные изменения, которые могут ударить по кошельку.



Мусор? Платите! Время стихийных свалок на дачных участках подходит к концу. Хранение отходов без специальных контейнеров для неорганических фракций обернется штрафом от 20 до 50 тысяч рублей. Закопали пластиковую бутылку в землю? Приготовьте 2000 рублей.



Соседское согласие - ключ к посадке деревьев: любителям пышной растительности стоит помнить о комфорте соседей. Высадка деревьев ближе, чем в трех метрах от забора, повлечет за собой финансовые санкции.



Не каждая живность уместна на даче: мечтаете о коровке и свежем молоке по утрам? Увы, содержание коз, свиней и коров на дачных участках запрещено. Исключение составляют лишь земли сельскохозяйственного назначения. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей или сумма, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости участка.



Будьте бдительны и изучите новые правила, чтобы летний отдых не обернулся крупными финансовыми потерями!