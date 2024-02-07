Тотальный запрет: россиянам, у которых дома есть счетчики рассказали о новом правиле
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Гражданам России было озвучено новое правило, утвержденное на высшем законодательном уровне и касающееся россиян, у которых в квартирах установлены бытовые счетчики, сообщает PRIMPRESS.
Основной момент заключается в том, что в настоящее время большинство управляющих компаний всё еще требуют у жильцов документы, подтверждающие проведенную поверку счетчиков. В противном случае ими угрожают тем, что будут начислять платежи за горячее и холодное водоснабжение по повышенным тарифам.