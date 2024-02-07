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Тотальный запрет: россиянам, у которых дома есть счетчики рассказали о новом правиле

Тотальный запрет: россиянам, у которых дома есть счетчики рассказали о новом правиле

pixabay.ru

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Гражданам России было озвучено новое правило, утвержденное на высшем законодательном уровне и касающееся россиян, у которых в квартирах установлены бытовые счетчики, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов разъяснил, что данное новшество касается ситуаций периодической проверки установленных в жилищах бытовых приборов учета ресурсов. Теперь управляющим домовым компаниям запрещается требовать от владельцев квартир предоставление документального подтверждения проверки счетчиков: данные о проведенных проверках приборов учета будут храниться в единой базе Росреестра, откуда их смогут получить коммунальные службы.

Основной момент заключается в том, что в настоящее время большинство управляющих компаний всё еще требуют у жильцов документы, подтверждающие проведенную поверку счетчиков. В противном случае ими угрожают тем, что будут начислять платежи за горячее и холодное водоснабжение по повышенным тарифам.

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