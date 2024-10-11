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Тотальный запрет курения в России: депутаты предложили радикальную меру

В Российской Федерации рассматривается предложе...

redomm.ru

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В Российской Федерации рассматривается предложение о введении запрета на продажу табачных и никотинсодержащих изделий лицам, родившимся после 2009 года.

Этот шаг может ознаменовать крупное изменение в политике общественного здравоохранения и в стратегии борьбы с курением среди молодёжи.

Основные аспекты законопроекта

Законопроект, внесённый в Госдуму, предусматривает постепенное введение ограничений на продажу всей никотинсодержащей продукции молодым людям. Это касается сигарет, электронных сигарет, вейпов и кальянов. Законодательное изменение направлено на то, чтобы снизить количество молодых курильщиков и в долгосрочной перспективе искоренить заболевания, вызванные курением.

Экономические и социальные последствия

По прогнозам, нововведение приведёт к уменьшению доходов федерального бюджета за счёт сокращения акцизных сборов на табачные изделия на сумму около 7 миллиардов рублей в первый год. Однако затраты на здравоохранение, связанные с лечением болезней курильщиков, намного превышают эту сумму, достигая более 1 триллиона рублей в год, что делает такие меры экономически оправданными.

Возможные риски и вызовы

Промышленные эксперты подчёркивают, что некоторые предприниматели могут попытаться обойти новые ограничения, что создаст вызовы для правоохранительных органов. Кроме того, возрастает потребность в усилении контроля за соблюдением законодательства, особенно в отношении продажи электронных сигарет и вейпов, которые часто представлены в доступной для молодёжи форме.

Общественное и экспертное мнение

Эксперты в области здравоохранения поддерживают инициативу, указывая на важность принятия более радикальных мер для защиты молодёжи от никотиновой зависимости. В то же время подчёркивается необходимость государственной поддержки в борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции и предотвращении её доступности для молодого поколения.

Предложенный в России законопроект о запрете продажи табачных изделий молодёжи может стать значимым шагом в оздоровлении нации. При этом для его успешной реализации потребуется комплексный подход и активное взаимодействие всех структур государственной власти, сообщают «Известия».

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