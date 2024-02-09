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· Артем Акчурин

Тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород

Тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород

aif.ru

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С начала 2024 года в России начали действовать новые правила, касающиеся пребывания на дачных участках и загородных домах.

Согласно этим правилам, дачники имеют возможность находиться на своих участках только с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш загородный дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и имеет все удобства, вы можете проживать в нем круглый год.

Ситуация немного иная для загородных домов. Как правило, они не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому полноценное проживание в загородном доме круглогодично запрещено, и подключение коммуникаций в это время не разрешается. Однако вы все равно можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно пользоваться им, вероятно, будет невозможно.

Целью введения этих новых правил является регулирование времени пребывания на дачных участках и загородных домах, а также установление четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" с точки зрения коммуникаций и удобств. Однако стоит отметить, что то, что ездить на дачу зимой является нарушением закона, это правило не устанавливает, как сообщает cheb-live.ru.

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