Тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород

С начала 2024 года в России начали действовать новые правила, касающиеся пребывания на дачных участках и загородных домах.

Согласно этим правилам, дачники имеют возможность находиться на своих участках только с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш загородный дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и имеет все удобства, вы можете проживать в нем круглый год.



