Тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород
aif.ru
С начала 2024 года в России начали действовать новые правила, касающиеся пребывания на дачных участках и загородных домах.
Согласно этим правилам, дачники имеют возможность находиться на своих участках только с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш загородный дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и имеет все удобства, вы можете проживать в нем круглый год.
Целью введения этих новых правил является регулирование времени пребывания на дачных участках и загородных домах, а также установление четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" с точки зрения коммуникаций и удобств. Однако стоит отметить, что то, что ездить на дачу зимой является нарушением закона, это правило не устанавливает, как сообщает cheb-live.ru.