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· Алина Алмакаева

Тотальные потопы: синоптики ошарашили прогнозом погоды на конец февраля

Тотальные потопы: синоптики ошарашили прогнозом погоды на конец февраля

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Ведущие синоптики Владимира представили измененный прогноз погоды на вторую половину февраля. Их прогноз гласит, что в 20-е числа последнего зимнего месяца ожидается серьезное потепление.

Сегодня температура воздуха в городе будет колебаться от -10 до -12 градусов Цельсия, а в выходные значения термометра будут указывать от -2 до -6 градусов. Такая же тенденция продержится с 19 по 22 февраля. Однако после этого в областном центре установится положительная дневная температура: в пятницу она достигнет +1 градуса, в субботу – +2 градуса, а в воскресенье термометр может подняться до +3...+5 градусов.

А в период с 26 по 29 февраля дневная погода будет держаться на уровне 0...+1 градуса, а ночью температура опустится до -2...-6 градусов.

Метеорологи также предупредили о возможности сильного снегопада: осадки ожидаются 18 и 23 февраля.

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