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Тотальное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о важном для всех россиян решении

Тотальное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о важном для всех россиян решении

bangkokbook.ru

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Популярные российские сети магазинов сообщили, что график их работы изменится начиная с 31 декабря 2023 года. В обычный режим работы торговые точки вернутся только после завершения новогодних каникул, пишет PRIMPRESS.

В связи с тем, что совсем скоро в России начнется долгожданный праздничный период, в который граждане будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно, руководство таких магазинов как Fix Price и «Красное&Белое» решило изменить режим работы своих торговых точек в новогодние каникулы.

Так, согласно заявлению ретейлеров, торговые точки алкомаркетов «Красное&Белое» завершат свою работу 31 декабря, а 1 января они откроются только после обеда в 13:00, при том, что обычно они начинают работать в 9 часов утра.

График работы сети супермаркетов товаров по низким ценам Fix Price во время новогодних праздников также претерпел изменения: 31 декабря торговые точки по всей России закроются на один час раньше и 1 января будут отдыхать. Затем 2 января откроются не все магазины, и большинство продолжит наслаждаться новогодними выходными.

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