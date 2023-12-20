Тотальное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» объявили о новом графике работы для всех россиян

Россиянам рассказали, что график работы некоторых популярных и крупных супермаркетов изменится в канун новогодних праздников, а в некоторых из них изменения будут действовать до конца каникул, пишет PRIMPRESS.

Ретейлеры объяснили, что магазины будут работать иначе в связи с тем, что вся Российская Федерация будет отдыхать в период с 30 декабря текущего года по 8 января 2024 включительно, так как начнутся долгожданные праздничные каникулы.

Так об изменениях в графиках работы сообщили руководство магазина товаров по низким ценам Fix Price и представители одного из самых крупнейших алкомаркетов в России «Красное&Белое».

Супермаркет Fix Price 31 декабря будет закрыт за час до конца рабочего дня. Вместе с тем значительное число магазинов будет закрыта большую часть новогодних выходных. Однако не все торговые точки будут закрыты 10 дней: 1 и 2 января часть супермаркетов будет работать.

Алкомаркет «Красное&Белое» сообщил, что торговые точки 31 декабря закроются как обычно, но 1 января откроются только во второй половине дня после 13:00.