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Тотальная блокировка Whatsapp в России с 1 января нового года: депутаты и сенаторы сказали, что произойдет

Россия рассматривает вопрос о блокировке популя...

drive2.ru

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Россия рассматривает вопрос о блокировке популярного мессенджера WhatsApp, вызвав обеспокоенность среди миллионов его пользователей. Это стало актуальным после того как WhatsApp был включен в российский реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обострив требования к его эксплуатации.

Причины, которые могут привести к блокировке

Андрей Свинцов указывает на необходимость соответствия сервиса российским законам о хранении данных на серверах внутри страны и возможности доступа к этим данным для правоохранительных органов. Несоблюдение этих условий может стать основанием для ограничения работы сервиса.

Взгляд российских законодателей

По мнению депутата Олега Матвейчева, использование WhatsApp экстремистскими группировками и несотрудничество с российскими властями усиливает вероятность блокировки. Важность контроля за распространением информации ставит вопросы безопасности на первый план.

Ключевые условия для избежания блокировки

Согласно заявлениям сенатора Артема Шейкина, WhatsApp должен:

  • Разместить данные пользователей на серверах, расположенных в России.
  • Обеспечить доступ к этим данным для российских правоохранительных органов по их запросу.
  • Полностью следовать всем регулированиям Роскомнадзора.

Как изменится рынок, если WhatsApp будет заблокирован?

Блокировка WhatsApp может радикально изменить ландшафт рынка мессенджеров в России, усилив позиции таких платформ, как Telegram и различных локальных сервисов, которые будут стремиться заполнить возникший вакуум.

Текущее состояние дел

Ситуация остается напряженной и полной неопределенностей. Исход может зависеть от множества факторов, включая глобальные политические процессы и будущее взаимодействие между Россией и компанией Meta*. Важно, чтобы пользователи оставались информированными о развитии событий и были готовы к возможным сценариям развития событий.

*признана экстремистской организацией на территории РФ

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