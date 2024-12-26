Тотальная блокировка Whatsapp в России с 1 января нового года: депутаты и сенаторы сказали, чего ждать

В России активно обсуждается возможная блокировка мессенджера WhatsApp. Поводом для таких разговоров стало недавнее включение сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обострило и без того сложные отношения между российскими властями и компанией Meta*.

Почему WhatsApp могут заблокировать?

Андрей Свинцов, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, заявил, что блокировка WhatsApp может стать неизбежной, если сервис не выполнит требования российского законодательства. Включение в реестр ОРИ накладывает на компанию обязательство хранить данные пользователей, включая переписки, на территории России. Также мессенджер должен предоставлять эту информацию по запросу уполномоченных органов, таких как ФСБ.

Сенатор Артем Шейкин подчеркнул, что сотрудничество с правоохранительными органами — ключевой момент для продолжения работы мессенджера в России. Если сервис продолжит игнорировать законодательство, шансы на его блокировку значительно возрастут.

Позиция российских властей

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что мессенджер используется экстремистскими организациями, а его владельцы не демонстрируют готовности к взаимодействию с российскими органами власти. По его словам, Россия ожидает от WhatsApp выполнения требований без существенных изменений в политике модерации контента.

Андрей Свинцов добавил, что ситуация может зависеть от политической обстановки, включая отношения между Россией и США. Возможные изменения могут произойти после формирования новой американской администрации, что, возможно, повлияет на сотрудничество Meta* с российскими властями.

Условия для предотвращения блокировки

Сенатор Шейкин выделил несколько ключевых условий, выполнение которых позволит WhatsApp сохранить доступность для российских пользователей:

Локализация данных. Хранение информации о пользователях и их переписках должно быть организовано на российских серверах.

Предоставление данных по запросу. Сервис обязан передавать информацию по запросу уполномоченных органов для обеспечения безопасности.

Соблюдение норм Роскомнадзора. WhatsApp должен выполнять требования регулирующих органов в полном объёме.

Если мессенджер выполнит эти условия, пользователи смогут продолжать пользоваться сервисом без ограничений.

Что произойдёт, если WhatsApp заблокируют?

Блокировка мессенджера может серьёзно изменить рынок коммуникационных сервисов в России. Пользователи, вероятно, начнут переходить на альтернативные платформы, такие как Telegram или отечественные аналоги.

Ситуация вокруг WhatsApp остаётся неопределённой. От мессенджера требуется соблюдать российское законодательство, чтобы избежать блокировки. Пользователям же важно следить за развитием событий и быть готовыми к возможным изменениям в доступе к популярному сервису.

*признана экстремистской организацией на территории РФ