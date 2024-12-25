Тотальная блокировка Whatsapp в РФ с 1 января 2025 года: депутаты и сенаторы сказали, чего ждать

Популярный мессенджер WhatsApp оказался под угрозой блокировки. После включения сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзором требования к его деятельности в России ужесточились.

Политики обсуждают, как это повлияет на пользователей и смогут ли стороны найти компромисс.

Почему WhatsApp может быть заблокирован?

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки WhatsApp. Причиной является отказ мессенджера сотрудничать с российскими правоохранительными органами, что, по мнению властей, создаёт угрозу национальной безопасности.

Депутат Олег Матвейчев отметил, что платформа используется экстремистскими организациями, но не взаимодействует с органами власти для борьбы с этим явлением. Власти ожидают от мессенджера соблюдения законов, включая предоставление данных о пользователях по запросам уполномоченных органов.

Основные требования к мессенджеру

Для продолжения работы в России WhatsApp должен выполнять несколько ключевых условий:

Хранить данные пользователей (переписки, голосовые сообщения, изображения и другую информацию) на территории России.

Предоставлять доступ к этим данным по запросу ФСБ и других уполномоченных структур в рамках оперативных мероприятий.

Сенатор Артём Шейкин уточнил, что выполнение этих требований позволит избежать блокировки. В противном случае вероятность ограничения доступа значительно возрастёт.

Контекст и политическая ситуация

Включение WhatsApp в реестр ОРИ — часть общего ухудшения отношений между российскими властями и компанией Meta*. Эта мера отражает курс на усиление контроля за иностранными технологическими компаниями.

Эксперты связывают дальнейшее развитие событий с позицией руководства мессенджера. Если условия будут выполнены, пользователи в России не почувствуют изменений. Однако отказ от соблюдения требований может привести к блокировке уже в ближайшие месяцы.

Что ждёт пользователей?

Риски блокировки: если мессенджер не пойдёт на компромисс, его работа на территории России может быть полностью прекращена.

Переход на другие платформы: в случае блокировки многие пользователи начнут массово переходить на альтернативы, такие как Telegram или отечественные мессенджеры.

Воздействие на бизнес: блокировка WhatsApp осложнит работу компаний, использующих его для связи с клиентами.

Возможен ли компромисс?

Эксперты отмечают, что судьба WhatsApp в России зависит от действий самой компании. Готовность к соблюдению законодательства, в том числе организации локального хранения данных, может сохранить доступность сервиса для миллионов пользователей. В противном случае власти будут вынуждены предпринять радикальные меры.

Будущее WhatsApp в России остаётся под вопросом. Условия, выдвинутые российскими властями, являются стандартными для работы мессенджеров на территории страны. Если руководство сервиса решит их выполнить, пользователи не столкнутся с ограничениями. Однако отказ от сотрудничества может привести к утрате доступа, что станет значительным вызовом для миллионов россиян.

*признана экстремистской организацией на территории РФ